Зеленський вимагає жорсткої реакції на контрабанду вакцини. Підключив СБУ

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України, іншим правоохоронним органам негайно перевірити інформацію про контрабандне ввезення в країну вакцини від коронавірусу. Президент вимагає жорсткої реакції на контрабанду.

Про це Зеленський написав Telegram.

Він зазначив, що в України є чіткий план вакцинації, з яким країна буде слідувати.

"Якщо хтось дійсно додумався таємно і з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція повинна бути максимально жорсткою. У держави є чіткий план вакцинації. Спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з COVID", - написав Зеленський.

Президент додав, що за контрабанду і контрафакт повинно бути покарання.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію щодо можливого проведення підпільної вакцинації в Україні.

Відзначимо, Україна уклала перший контракт на поставку вакцини від коронавірусу з китайською компанією Sinovac. Початок вакцинації очікується в лютому.