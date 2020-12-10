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Підтримка бізнесу на час карантину: зміни до бюджету-2020 набрали чинності

Автор: Юлія Струк

У четвер, 10 грудня, набрали чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік. Вони спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора документ був опублікований у виданні "Голос України" і набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон вніс зміни до статті 28 закону про держбюджет-2020. Вони дозволили спрямовувати кошти Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 і її наслідками на надання:

  • одноразової матдопомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності посилення карантину;
  • одноразової матдопомоги бізнесу з метою збереження робочих місць найманих працівників;
  • одноразової компенсації бізнесу витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила 4 грудня.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання Кабінету міністрів 9 грудня заявив, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

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