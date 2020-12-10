UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Поддержка бизнеса на время карантина: изменения в бюджет-2020 вступили в силу

Автор: Юлия Струк

В четверг, 10 декабря, вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год. Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон внес изменения в статью 28 закона о госбюджете-2020. Они разрешили направлять средства Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на предоставление:

  • одноразовой матпомощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности усиления карантина;
  • одноразовой матпомощи бизнесу с целью сохранения рабочих мест наемных работников;
  • одноразовой компенсации бизнесу расходов, понесенных за уплату ЕСВ за наемных лиц.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила 4 декабря.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров 9 декабря заявил, что выплаты бизнесу планируется провести до конца 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины бизнесБюджет 2020Карантин