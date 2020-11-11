Для уникнення колапсу: Пашинян пояснив підписання угоди по Карабаху

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пояснив, що підписав угоду по Карабаху, щоб уникнути військового колапсу. Угода по Карабаху дозволила зберегти те, що невизнана республіка могла не втримати.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

За його словами, могли впасти великі міста.

"Якщо б тривали бойові дії, то була дуже велика ймовірність, що впали б Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Згодом тисячі наших солдатів могли б опинитися в оточенні, тобто стався б колапс. Ми були змушені підписати цю угоду", - зазначив він.

За його словами, Генштаб доповідав про проблеми з ресурсами, політичне керівництво Арцаха розділяло цю позицію.

Раніше Пашинян пояснив угоду про перемир'я тим, що у Вірменії були проблеми з мобілізацією резерву.

Він також заявив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Детальніше про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".