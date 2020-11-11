Для избежения коллапса: Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. Соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла не удержать.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, могли пасть крупные города.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - отметил он.

По его словам, Генштаб докладывал о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию.

Ранее Пашинян объяснил соглашение о перемирии тем, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

Он также заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".