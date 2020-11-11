UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Для избежения коллапса: Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. Соглашение по Карабаху позволило сохранить то, что непризнанная республика могла не удержать.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

По его словам, могли пасть крупные города.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - отметил он.

Самые читаемые новости

По его словам, Генштаб докладывал о проблемах с ресурсами, политическое руководство Арцаха разделяло эту позицию.

Ранее Пашинян объяснил соглашение о перемирии тем, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва.

Он также заявил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНикол Пашинян