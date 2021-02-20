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Іран завершив розслідування катастрофи МАУ: готується обвинувальний акт

Автор: РБК-Україна

Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародні авіалінії України"). На сьогодні готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Про це заявив голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, передає Radio Farda.

"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі", - зазначив він.

Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.

Зазначимо, іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

Нагадаємо, Україна хоче без суду вирішити ситуацію з Іраном з МАУ, але на це може піти до 5 років.

Зазначимо, українська сторона впевнена, що Іран у справі про катастрофу МАУ тільки прикривається державною таємницею.

Катастрофа сталася 7 січня 2020 року. Український літак збили військові Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), коли той вилітав з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб, зокрема, український екіпаж.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїникатастрофаІран
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