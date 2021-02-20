Іран завершив розслідування катастрофи МАУ: готується обвинувальний акт

"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі", - зазначив він.

Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.

Зазначимо, іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.