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Іран у справі про катастрофу МАУ прикривається державною таємницею, - Мамедов

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 16:26
Іран у справі про катастрофу МАУ прикривається державною таємницею, - Мамедов Фото: Гюндух Мамедов (uk m wikipedia org)
Автор: РБК-Україна

У справі про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") іранська сторона прикривається державною таємницею. Тому істотного просування в діалозі з Тегераном немає.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

За його словами, відносини Києва і Тегерана в цьому питанні рухаються в рамках технічного розслідування. Але після жовтневих переговорів Україна ще не отримувала відповіді на запити про правову допомогу.

"... по більшій частині питань Іран прикривається військовою державною таємницею. Але дозвольте, на умовах конфіденційності, ми подали запит на передачу нам файла з записами переговорів екіпажу в кабіні літака, а також запису з бойової машини, з якої були зроблені постріли. Іран мовчить, але в чому ж тут може бути військова державна таємниця? У тому, що український літак збито навмисно, і докази цього факту цілеспрямовано ховаються?!", - зазначив Мамедов.

Нагадаємо, раніше Україна попросила Канаду надати аудіозапис зі справи про катастрофу МАУ. Минулого тижня стало відомо, у канадського слідства є записи, на яких іранські чиновники обговорюють, що катастрофа була не випадковою.

США звинувачували Іран у тому, що він покриває винних у трагедії, яка забрала життя 176 осіб на початку 2020 року.

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