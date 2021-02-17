Україна хоче без суду вирішити з Іраном ситуацію з МАУ. На це піде до 5 років

Україна сподівається у досудовому порядку вирішити з Іраном ситуацію довкола катастрофи літака української авіакомпанії МАУ біля Тегерану. У Міністерстві закордонних справ розраховують, що це вдасться зробити за 2-5 років.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За словами Єніна, рано чи пізно іранська сторона виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі та авіакомпанії МАУ. Він впевнений, що винні будуть покарані та справедливість буде відновлена.

"Всі ці процеси не є такими швидкими, якими ми б хотіли це бачити... Надзвичайно важко прогнозувати, беручи до уваги внутрішньополітичну ситуацію в Ірані... Мені важко прогнозувати конкретні дати... Ми розраховуємо все зробити якомога швидше і обійтись позасудовими механізмами. Я сподіваюся, що результат ми матимемо у період від 2 до 5 років максимум", - сказав Єнін.

Як пояснив дипломат, світова практика показує, що судова тяганина у таких справах може тривати від 5 до 10 років.

"Ми можемо посилатися на ту практику, яка склалася на сьогоднішній момент: середній термін переговорних процесів в досудовому порядку триває від 2 до 5 років, якшо ми говоримо про судові перспективи то там від 5 до 10 років. Дуже сподіваємося все врегулювати в досудовому порядку", - наголосив він.

8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерану був знищений літак Boeing 737-800 української авіакомпанії МАУ. Літак був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. В результаті інциденту загинули 176 людей.