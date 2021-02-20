Іран завершив розслідування катастрофи МАУ: готується обвинувальний акт
Військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ ("Міжнародні авіалінії України"). На сьогодні готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
Про це заявив голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі, передає Radio Farda.
"Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі", - зазначив він.
Він також додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. При цьому поки невідомо, чи буде суд відкритим або закритим.
Зазначимо, іранське слідство звинувачує десять осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них - вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.
Нагадаємо, Україна хоче без суду вирішити ситуацію з Іраном з МАУ, але на це може піти до 5 років.
Зазначимо, українська сторона впевнена, що Іран у справі про катастрофу МАУ тільки прикривається державною таємницею.
Катастрофа сталася 7 січня 2020 року. Український літак збили військові Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), коли той вилітав з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб, зокрема, український екіпаж.