Иран завершил расследование катастрофы МАУ: готовится обвинительный акт
Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.
"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - отметил он.
Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.
Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.
Напомним, Украина хочет без суда решить с Ираном ситуацию с МАУ, но на это может уйти до 5 лет.
Отметим, украинская сторона уверена, что Иран в деле о катастрофе МАУ только прикрывается государственной тайной.
Катастрофа произошла 7 января 2020 года. Украинский самолет сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек, в частности, украинский экипаж.