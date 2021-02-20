ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иран завершил расследование катастрофы МАУ: готовится обвинительный акт

Новина українською → Тегеран, Суббота 20 февраля 2021 16:09
Иран завершил расследование катастрофы МАУ: готовится обвинительный акт Фото: глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами (alef.ir)
Автор: РБК-Украина

Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Об этом заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, передает Radio Farda.

"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - отметил он.

Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.

Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.

Напомним, Украина хочет без суда решить с Ираном ситуацию с МАУ, но на это может уйти до 5 лет.

Отметим, украинская сторона уверена, что Иран в деле о катастрофе МАУ только прикрывается государственной тайной.

Катастрофа произошла 7 января 2020 года. Украинский самолет сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек, в частности, украинский экипаж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Международные авиалинии Украины катастрофа Иран
NEWS
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
Блокпосты, мобильный госпиталь и "красная зона": на Прикарпатье вспышка COVID
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ