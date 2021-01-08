Іран притягнуть до відповідальності: заява п'яти країн до річниці катастрофи МАУ

Іран буде притягнутий до відповідальності за катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Офіційний Тегеран має надати повне пояснення своїх дій, у результаті яких було збито український літак.

Про це йдеться в заяві України, Афганістану, Великобританії, Канади і Швеції до річниці катастрофи МАУ, опублікованій на сайті МЗС України.

У заяві йдеться про те, що 8 січня 2020 літак рейсу PS752 було збито двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих і висловлюємо щирі співчуття усім, хто оплакує жертв трагедії PS752. Ми розділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких", - йдеться в заяві.

Країни також закликають Іран надати повне і всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї авіакатастрофі.

"Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості і забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих і постраждалим державам", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада не згодна з виплатами Ірану сім'ям загиблих у катастрофі МАУ. Зокрема, Тегеран запропонував виплатити потерпілим по 150 тисяч доларів.

Детальніше про катастрофу та ситуацію на сьогодні читайте в матеріалі РБК-Україна "Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном через рік".