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Иран привлекут к ответственности: заявление пяти стран к годовщине катастрофы МАУ

Автор: РБК-Украина

Иран будет привлечен к ответственности за катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Официальный Тегеран должен предоставить полное объяснение своих действий, в результате которых был сбит украинский самолет.

Об этом говорится в заявлении Украины, Афганистана, Великобритании, Канады и Швеции к годовщине катастрофы МАУ, опубликованной на сайте МИД Украины.

В заявлении говорится о том, что 8 января 2020 самолет рейса PS752 был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

"Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертв трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких", - говорится в заявлении.

Страны также призывают Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой авиакатастрофе.

"Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада не согласна с выплатами Ирана семьям погибших в катастрофе МАУ. В частности, Тегеран предложил выплатить пострадавшим по 150 тысяч долларов.

Подробнее о катастрофе и ситуации на сегодня читайте в материале РБК-Украина "Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя".

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