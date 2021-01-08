Річниця катастрофи МАУ в Ірані: що треба знати

Рівно рік тому, 8 січня 2020 в Ірані сталася катастрофа літака МАУ. Пасажирський борт був збитий двома ракетами іранських військових. В результаті загинуло 176 осіб, серед яких 11 українців. Розслідування досі не завершено, а переговори з Іраном затягуються. Більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Катастрофа МАУ: що відомо через рік

За версією іранської сторони, крах пасажирського літака біля Тегерану в січні минулого року стався через "людський фактор".

Комплекс ППО не був повторно налаштований після того, як його переміщували. Тому оператор ідентифікував літак як ворожу ціль, яка рухалася в бік Тегерана. Не отримавши відповіді від координаційного центру, він запустив першу ракету по літаку, а потім другу. Однак борт МАУ вилітав із міського аеропорту, а не навпаки.

В ході розслідування причин авіакатастрофи пройшло вже три раунди переговорів між Україною та Іраном.

29 липня Тегеран погодився на виплату компенсацій сім'ям загиблих. У другому раунді сторонам не вдалося досягти прогресу. У генпрокуратурі України звинуватили Іран в затягуванні розслідування і ігноруванні запитів про співробітництво.

Напередодні річниці катастрофи глава МЗС Дмитро Кулеба констатував, що переговорний процес став провалом. Іранська сторона не виконала домовленості, в результаті чого не вдалося досягти того результату, на який розраховувала Україна.

31 грудня 2020 року Іран все ж передав Україні проект технічного звіту про причини катастрофи. Про його готовність заявляли протягом декількох тижнів раніше. У МЗС наголосили на важливості цього етапу для подальшої співпраці сторін.

Фото: Boeing 737 впав в 15 км від Тегерану (twitter.com/AlexInAir)

Встановлення причин трагедії

Влада Ірану взяла відповідальність за аварію літака "Міжнародних авіаліній України" через 3 доби після того, що сталося. Генштаб збройних сил визнав, що Boeing 737 був збитий ракетами Корпусу "Вартових ісламської революції".

Для розслідування причин катастрофи було створено спеціальну групу іранських експертів, також на місці падіння працювали представники ДСНС, МВС, Нацполіціі України. Однак незважаючи на пропозицію української сторони про спільні слідчі дії, вони не проводилися. Також Іран тривалий час не погоджував дату початку переговорів з Україною.

Понад півроку знадобилося на розшифровку "чорних" скриньок. Спочатку іранська сторона відмовилася передавати їх компанії Boeing, оголосивши що розшифровку проведе державна лабораторія, потім цей процес призупинили через пандемію COVID-19.

У той же час Україна домовилася про залучення фахівців із Франції для обробки даних з бортових самописців. Іран погодився на переговори щодо "чорних скриньок" тільки через 6 місяців після аварії. Розшифровку провели французькі фахівці 20 липня 2020. Стенограма підтвердила факт зовнішнього втручання в роботу літака.

Технічний звіт про катастрофу

У грудні 2020 Іран заявив про завершення розслідування катастрофи під Тегераном, а також що всі слідчі заходи були проведені професійно і неупереджено. За словами представників уряду, звіт англійською мовою розісланий всім зацікавленим сторонам.

У МЗС України підтвердили отримання документа 31 грудня. З цього моменту українська сторона має ще 60 днів, щоб внести зауваження і пропозиції. Після цього у Ірану буде місяць на його доопрацювання. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації.

У міністерстві закордонних справ заявили, що коментувати зміст звіту на даний момент зарано. "Поки є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він нас задовольняє з точки зору об'єктивності та неупередженості", - зазначив заступник глави МЗС України Євген Єнін.

Раніше Єнін розповів, що звіт технічного розслідування є фінальним документом, на якому в подальшому буде базуватися як кримінальне розслідування, так і визначення розмірів компенсацій.

Даний документ повинен містити висновки про технічний стан літака, дії пілотів, взаємодію іранських цивільних фахівців тегеранського аеропорту і військових, які відповідали за ППО.

Фото: на місці падіння літака (twitter.com/AgenciaTelam)

Іран виплатить по 150 тисяч доларів сім'ям загиблих

Родичі загиблих в авіакатастрофі під Тегераном отримають компенсацію в розмірі 150 тисяч доларів або еквівалентну суму в інших валютах.

Уряд Ірану доручив провести виплати в найкоротші терміни. У постанові також зазначається, що компенсація має бути надана всім "без будь-якої дискримінації за національністю і громадянством" відповідно до законів країн. На цю заяву в МЗС України зазначили, що розмір компенсацій необхідно визначати шляхом переговорів.

При цьому раніше передбачалося виділення 200 млн євро для виплат рідним загиблих з держбюджету Ірану, але уряд відмовився від цієї ініціативи через внутрішні дискусій в суспільстві.

Винні все ще не покарані

У травні 2020 в міністерстві оборони Ірану заявили, що винним у катастрофі є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" від командного центру в сформованих на той момент умовах.

Іранська сторона також заявила про арешт 6 підозрюваних в катастрофі літака МАУ під Тегераном. Статті, які їм інкримінують, передбачають до 3 років позбавлення волі.

Однак українських слідчих не допустили до проведення допиту затриманих осіб, посилаючись на державну військову таємницю. Іран також відхилив заклики України про довічне ув'язнення винних у знищенні літака.

Фото: уламки літака МАУ (t.me/op_ua)

Україна може звернутися до суду ООН

У разі якщо переговорний процес з Іраном зайде в глухий кут, Україна має намір використовувати всі можливі механізми для захисту правових інтересів, в тому числі і суд ООН.

Основною метою є залучення всіх винних до відповідальності, і українська сторона буде наполягати на цьому за допомогою міжнародних майданчиків і медіа. Як заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, Ірану продовжать нагадувати про необхідність:

провести об'єктивне і неупереджене технічне розслідування обставин катастрофи;

притягнути до кримінальної відповідальності весь ланцюг чиновників і військовослужбовців, незалежно від їх посад;

гарантувати неповторення подібних інцидентів в майбутньому;

забезпечити гідний рівень компенсацій сім'ям загиблих незалежно від їх національності.

Загиблим членам екіпажу присвоєно звання Героя України

Дев'ять членів екіпажу літака МАУ отримали звання Героя України посмертно.

29 грудня 2020 Володимир Зеленський присвоїв почесне звання з врученням ордена "Золота зірка" командиру повітряного судна Володимиру Гапоненку, командиру повітряного судна - пілотові-інструктору Олексію Наумкіну, другому пілотові Сергію Хоменку, старшим бортпровідникам Катерині Стадник та Ігорю Матькову, бортпровідникам Денису Лихни, Марії Микитюк, Валерії Овчарук та Юлії Сологуб.

Фото: прощання із загиблими (t.me/op_ua)

Хронологія авіакатастрофи МАУ

Катастрофа літака Boeing 737 сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Повітряний борт "Міжнародних авіаліній України" здійснював рейс PS752 за маршрутом "Тегеран - Київ". Літак був одним з найновіших у флоті МАУ, знаходився в експлуатації 3,5 роки і останнє техобслуговування пройшов за два дні до трагедії.

Через кілька хвилин після зльоту зв'язок із авіалайнером перервався. Він впав у 15 км від аеропорту столиці Ірану. На борту перебувало 167 пасажирів з Ірану, Канади, Швеції, України (2 особи), Афганістану, Великобританії, а також 9 українців - членів екіпажу. Всі 176 людей загинули.

Катастрофа МАУ стала першою в історії авіакомпанії і однією з найбільших 50 катастроф в історії світової авіації.

Влада Ірану три доби заперечувала ракетну атаку на літак, незважаючи на дані розвідки декількох країн про те, що лайнер був збитий іранською ППО. По літаку випустили дві ракети класу "земля-повітря".

Тільки 11 січня президент Хасан Рухані заявив, що катастрофа сталася через "людську помилку". Оператор ППО прийняв рішення про запуск ракет, не отримавши підтвердження від командного центру.