Іран передав Україні звіт по авіакатастрофі літака МАУ

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Звіт передали українській стороні 31 грудня.

Про це в інтерв’ю Obozrevatel сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна має два місяці на коментарі та зауваження.

"Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було би неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", - заявив міністр.

Щодо суми компенсації, то ця інформація відома лише зі ЗМІ. Україна не отримувала офіційних звернень. Також міністр назвав можливу причину затягування переговорного процесу.

"Затягування можу пояснити виключно внутрішньо-політичними розкладами Ірану. Там не всі позитивно оцінили той факт, що держава взяла на себе відповідальність (за збитий літак, - ред). Ми жодним чином не втручаємось у їхні внутрішні справи Ірану, ми налаштовані на врегулювання цього питання", – підсумував Кулеба.

Також у коментарі "Суспільному" заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що Україна має 60 днів на те, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.

Після цього Іран матиме ще місяць на його доопрацювання, зазначив Єнін. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран виділить 200 млн євро на компенсації, але пізніше це рішення було скасовано.

Напередодні члени екіпажу збитого літака отримали звання Героя України.