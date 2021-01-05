Иран передал Украине отчет по авиакатастрофе самолета МАУ

Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Отчет передали украинской стороне 31 декабря.

Об этом в интервью Obozrevatel сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина имеет два месяца на комментарии и замечания.

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елочку. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом", - заявил министр.

Что касается суммы компенсации, то эта информация известна только из СМИ. Украина не получала официальных обращений. Также министр назвал возможную причину затягивания переговорного процесса.

"Затягивание могу объяснить исключительно внутренне-политическими раскладами Ирана. Там не все положительно оценили тот факт, что государство взяло на себя ответственность (за сбитый самолет, - ред). Мы никоим образом не вмешиваемся в их внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопроса", - подытожил Кулеба.

Также в комментарии "Суспильному" заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что у Украины есть 60 дней на то, чтобы внести в отчет замечания и предложения.

После этого у Ирана будет еще месяц на его доработку, отметил Енин. Отчет обнародуют лишь после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Напомним, ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации, но позже это решение было отменено.

Накануне члены экипажа сбитого самолета получили звание Героя Украины.