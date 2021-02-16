Иран в деле о катастрофе МАУ прикрывается государственной тайной, - Мамедов

По его словам, отношения Киева и Тегерана в этом вопросе движутся в рамках технического расследования. Но после октябрьских переговоров Украина еще не получала ответа на запросы о правовой помощи.

"… по большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи с боевой машины, из которой сделаны были выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!", - отметил Мамедов.