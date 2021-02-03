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"Інструмент пропаганди": у Зеленського пояснили блокування NewsOne та ZIK

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 10:13
"Інструмент пропаганди": у Зеленського пояснили блокування NewsOne та ZIK Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У президента України Володимира Зеленського заявили, що блокування телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" не має нічого спільного з наступом на свободу слова. Ці канали є інструментом пропаганди.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар президента України Юлія Мендель.

За її словами, вже підтверджено фінансування цих каналів з Росії і, що ці каналі стали одним з інструментів війни проти України.

"Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору. Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України", - написала вона.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці в Facebook написав, що ці телеканали транслюють пропаганду.

"Пул Медведчука - це зовсім не журналістика, не інформація, не конкуренція точок зору, не об'єктивна дискусія. Але це чиста, затьмарена, злісна і добре упакована в блискучі pr-обгортки пропаганда", - написав він.

За його словами, вони агресивно і відкрито просували цінності держави РФ.

"День у день роками ця умовна група активно атакувала цінності суверенної держави, намагаючись довести її неспроможність і посіяти у нас тотальне розчарування в самих собі", - зазначив він.

Нагадаємо, голова Міністерства культури України Олександр Ткаченко відреагував на введення санкцій проти трьох телеканалів. За його словами, вони іноземна пропагандистська машина.

Зазначимо, телеканали ZIK і Newsone припинили своє мовлення.

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