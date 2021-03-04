В.о. міністрів повернуть широкі повноваження. Зеленський підписав закон

Тепер в.о. міністра зможуть приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Таким чином в.о. міністрів повернули наступні повноваження:

керівництво діяльністю міністерства,

затвердження планів роботи міністерства, звітів,

внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,

затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,

скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

Відзначимо, що раніше Зеленський ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра вакантна.

Глава держави підкреслював, що положення, у яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень, є неприйнятними - вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

Зеленський при цьому звертав увагу, що якщо народні депутати довго не призначають міністра, це може паралізувати міністерство.