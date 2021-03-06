В.о. міністрів повернули широкі повноваження: закон набрав чинності
Закон про повернення широких повноважень виконуючим обов'язки міністрів сьогодні набрав чинності. Раніше документ підписав президент Володимир Зеленський.
Закон вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.
Тепер в.о. міністра зможуть приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.
Крім того, їм повернули наступні повноваження:
- керівництво діяльністю міністерства,
- затвердження планів роботи міністерства, звітів,
- внесення прем'єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
- затвердження структури апарату міністерства, утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи, а також призначення і звільнення керівників підприємств,
- скасування актів територіальних органів міністерства, позначення обов'язків першого заступника і заступників, прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.
Відзначимо, що раніше глава держави ветував цей закон. Він пропонував парламенту вилучити з документа норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посаду міністра вакантна.
Зеленський звертав увагу, що положення, у яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посаду міністра вакантна) тільки окремих повноважень, є неприйнятними - вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.
Нагадаємо, згодом на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила цей закон з пропозиціями президента.
Як писало РБК-Україна, раніше Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу" пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Глава держави хотів, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.