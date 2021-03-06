И.о. министров вернули широкие полномочия: закон вступил в силу

Закон о возвращении широких полномочий исполняющим обязанности министров сегодня вступил в силу. Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский.

Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Кроме того, им вернули следующие полномочия:

руководство деятельностью министерства,

утверждение планов работы министерства, отчетов,

внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,

утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,

отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.

Отметим, что ранее глава государства ветировал этот закон. Он предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Зеленский обращал внимание, что положения, в которых говорится о выполнении первым замминистра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий, являются неприемлемыми - они нарушают конституционные нормы насчет назначения по представлению премьер-министра членов правительства.