Держдеп про США в нормандському форматі: це не те, що допоможе вирішити проблему

У Державному департаменті США не вважають, що сама можлива участь Вашингтона в нормандському форматі щодо Донбасу допоможе вирішити проблему. Оскільки проблемою є саме Росія.

"На даний момент, я вважаю, участь США в нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, Росія - це агресор, той, хто створює проблеми", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон хоче підтримати процес мирного врегулювання і змусити Росію припинити те, що вона робить.

"Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їх зустрічі в Женеві місяць тому. І знову-таки, це буде темою зустрічі президентів (Байдена і Зеленського, - ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості і надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", - зазначив Шолле.