Госдеп о США в нормандском формате: это не то, что поможет решить проблему

В Государственном департаменте США не считают, что само возможное участие Вашингтона в нормандском формате по Донбассу поможет решить проблему. Поскольку проблемой является именно Россия.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создает проблемы", - отметил он.

По его словам, Вашингтон хочет поддержать процесс мирного урегулирования и заставить Россию прекратить то, что она делает.

"Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов (Байдена и Зеленского, - ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - отметил Шолле.