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Зеленський про залучення США до врегулювання на Донбасі: це питання перемовин

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Берлін, Понеділок 12 липня 2021 20:36
Зеленський про залучення США до врегулювання на Донбасі: це питання перемовин Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський хоче залучення Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави планує обговорити це з лідерами США та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського в Берліні.

За словами Зеленського, він ще не встиг обговорити питання залучення США до врегулювання на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, але це в планах його візиту до Берліну.

"Щодо залучення Байдена до нормандського формату. Ми ще не встигли про це говорити. Я хотів би, щоб США допомагали нам у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть "За", або це буде в іншому форматі. Це питання перемовин. У мене буде зустріч з Байденом, я також буду підіймати це питання", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський не виключав, що заради залучення США до врегулювання на Донбасі може бути створений новий формат переговорів.

У Росії також допускали можливість участі США в переговорах щодо Донбасу, але з умовою.

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