Голові Конституційного суду Тупицькому хочуть вручити підозру. Пояснюємо за що

Сьогодні стало відомо, що голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому хочуть вручити підозру. Для цього його викликають до Офісу генерального прокурора, а мова йде про кримінальну справу, яку було відкрито ще в 2013 році.

РБК-Україна розбиралося, в чому конкретно можуть підозрювати нинішнього голову КСУ.

Повістка до прокуратури

У розпорядженні редакції опинилася повістка Тупицькому, якого викликають до прокуратури на 28 грудня. З документа випливає, що йому хочуть оголосити підозру у кримінальному провадженні № 12013110060002990 від 02 квітня 2013 року.

Станом на 15:00 повістку не вручили. Представники Держбюро розслідувань прибули до Конституційного суду, але Тупицький зайнятий і розглядає справи в залі засідань.

Фото: повістка

Що за кримінальна справа

З відкритих джерел відомо, що справа під номером 12013110060002990 стосується в тому числі незаконної приватизації Зуєвського енергомеханічного заводу (ЗЕМЗ) в Донецькій області (знаходиться в місті Зугрес, на сьогодні це окупована територія).

Зокрема, текст одного з рішень Подільського райсуду Києва говорить про те, що в цій кримінальній справі повідомили про підозру колишньому голові Вищого господарського суду України Віктору Татькову, який на сьогодні знаходиться в розшуку.

За даними слідства, на посаді голови Донецького апеляційного господарського суду він в період з вересня 2009 року по грудень 2010 року у Донецьку за попередньою змовою з групою осіб заволодів активами заводу загальною вартістю понад 40 млн гривень.

Фото: прохідна заводу (wikimapia.org)

До чого тут Тупицький. Розслідування "Схем"

На днях проект "Схеми" опублікував журналістське розслідування про Тупицького. До журналістів потрапили записи розмов, які були отримані в рамках справи Татькова.

Згідно з записами, в жовтні 2018 року Тупицький (на той момент заступник голови КСУ) нібито зустрівся з донецьким бізнесменом Владиславом Дрегером, який тоді вже почав співпрацювати з правоохоронцями і був готовий дати свідчення на Татькова. Головною темою розмови стала історія переділу ЗЕМЗ у 2006 році, який був оформлений на підконтрольну Дрегеру компанію.

"Схеми" відзначають, що приватизація заводу супроводжувалася суперечками в господарських судах Донецької області. В одному з них працював суддя Артур Ємельянов, а Донецький апеляційний господарський суд тоді очолював Віктор Татьков, але Дрегер знав лише тодішнього главу Куйбишевського районного суду Донецька Олександра Тупицького.

Журналісти стверджують, що ймовірно Тупицький звів бізнесмена з Ємельяновим і Татьковим. В результаті останній став співвласником ЗЕМЗ, оформивши частку 40% на знайомого юриста. Це підтверджено офіційним слідством.

Тупицький пов'язаний з переділом заводу?

"Схеми" встановили, що в структурі власності заводу з 2009 року з'явилася компанія "Інтеграл Інвест", мажоритарним власником якої був Татьков, а міноритарним - такий собі Борис Румак, якому Тупицький в той період видавав довіреність на авто. Таким чином, імовірно, що суддя через Румака володів часткою 4%.

Після обрання Віктора Януковича президентом України на Дрегера відкрили кримінальні справи, в тому числі за шахрайство при приватизації ЗЕМЗ. Тоді нібито за пропозицією судді Татькова завод переписали на фірму наближеного юриста Антона Яїцькова.

Пізніше Дрегера затримали і він просидів у СІЗО майже три роки, був звільнений після Революції гідності у 2014 році. Весь цей час завод нібито залишався під контролем довіреної особи Тупицького і Татькова.

На зустрічі в 2018 році Дрегер підняв питання про те, що вони обіцяли йому повернути частку після того, як "закінчаться проблеми", але не зробили цього. Тупицький, згідно із записами, намагався відрадити його давати свідчення, оскільки Татьков повністю перестав виходити на контакти з бізнесменом. Він також імовірно пропонував йому способи того, як поділити завод.

Одним з варіантів Тупицький нібито назвав можливість "нацькувати" СБУ на Татькова, який, за його словами, з Австрії контролює завод в окупації, звинувативши його в підтримці окупантів і потім "знявши гроші" за врегулювання цієї справи.

"Схеми" з'ясували, що на той момент Дрегер дав свідчення прокурорам про роль Татькова у заволодінні ЗЕМЗ. Після чого колишньому судді та повідомили про підозру у справі № 12013110060002990.

Зазначимо, енергомеханічний завод у Зугресі спеціалізувався на виробництві важких кранів для атомної та гідроенергетики, промислово-цивільного будівництва, а також кранового обладнання для портів, устаткування для гірничо-металургійної та коксохімічної галузей.