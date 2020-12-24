Главе Конституционного суда Тупицкому хотят вручить подозрение. Объясняем за что

Сегодня стало известно, что главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому хотят вручить подозрение. Для этого его вызывают в Офис генерального прокурора, а речь идет об уголовном деле, которое было открыто еще в 2013 году.

РБК-Украина разбиралось, в чем конкретно могут подозревать нынешнего главу КСУ.

Повестка в прокуратуру

В распоряжении редакции оказалась повестка Тупицкому, которого вызывают в прокуратуру на 28 декабря. Из документа следует, что ему хотят объявить подозрение в уголовном производстве № 12013110060002990 от 02 апреля 2013 года.

По состоянию на 15:00 повестку не вручили. Представители Госбюро расследований прибыли в Конституционный суд, но Тупицкий занят и рассматривает дела в зале заседаний.

Фото: повестка

Что за уголовное дело

Из открытых источников известно, что дело под номером 12013110060002990 касается в том числе незаконной приватизации Зуевского энергомеханического завода (ЗЭМЗ) в Донецкой области (находится в городе Зугрэс, на сегодня это оккупированная территория).

В частности, текст одного из решений Подольского райсуда Киева говорит о том, что в этом уголовном деле сообщили о подозрении бывшему главе Высшего хозяйственного суда Украины Виктору Татькову, который на сегодня находится в розыске.

По данным следствия, на должности главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда он в период с сентября 2009 года по декабрь 2010 в Донецке по предварительному сговору с группой лиц завладел активами завода общей стоимостью более 40 млн гривен.

Фото: проходная завода (wikimapia.org)

Причем здесь Тупицкий. Расследование "Схем"

На днях проект "Схемы" опубликовал журналистское расследование о Тупицком. К журналистам попали записи разговоров, которые были получены в рамках дела Татькова.

Согласно записям, в октябре 2018 года Тупицкий (на тот момент замглавы КСУ) якобы встретился с донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, который тогда уже начал сотрудничать с правоохранителями и был готов дать показания на Татькова. Главной темой этого разговора стала история передела ЗЭМЗ в 2006 году, который был оформлен на подконтрольную Дрегеру компанию.

"Схемы" отмечают, что приватизация завода сопровождалась спорами в хозяйственных судах Донецкой области. В одном из них работал судья Артур Емельянов, а Донецкий апелляционный хозяйственный суд возглавлял тогда Виктор Татьков, но Дрегер знал только тогдашнего главу Куйбышевского районного суда Донецка Александра Тупицкого.

Журналисты утверждают, что предположительно Тупицкий свел бизнесмена с Емельяновым и Татьковым. В результате последний стал совладельцем ЗЭМЗ, оформив долю в 40% на знакомого юриста. Это подтверждено официальным следствием.

Тупицкий связан с переделом завода?

"Схемы" установили, что в структуре собственности завода с 2009 года появилась компания " "Интеграл Инвест", мажоритарным владельцем которой был Татьков, а миноритарным - некий Борис Румак, которому Тупицкий в тот период выдавал доверенность на авто. Таким образом, предполагается, что судья через Румака владел долей в 4%.

После избрания Виктора Януковича президентом Украины на Дрегера открыли уголовные дела, в том числе за мошенничество при приватизации ЗЭМЗ. Тогда якобы по предложению судьи Татькова завод переписали на фирму приближенного юриста Антона Яицкова.

Позже Дрегера задержали и он просидел в СИЗО почти три года, был освобожден после Революции достоинства в 2014 году. Все это время завод якобы оставался под контролем доверенного лица Тупицкого и Татькова.

На встрече в 2018 году Дрегер поднял вопрос о том, что они обещали ему вернуть долю после того, как "закончатся проблемы", но не сделали этого. Тупицкий, согласно записям, пытался отговорить его давать показания, поскольку Татьков полностью перестал выходить на контакты с бизнесменом. Он предположительно также предлагал ему способы того, как поделить завод.

Одним из вариантов Тупицкий якобы назвал возможность "натравить" СБУ на Татькова, который, по его словам, из Австрии контролирует завод в оккупации, обвинив его в поддержке оккупантов и затем "сняв деньги" за урегулирование этого дела.

"Схемы" выяснили, что на тот момент Дрегер дал показания прокурорам о роли Татькова в завладении ЗЭМЗ. После чего бывшему судье и сообщили о подозрении в деле № 12013110060002990.

Отметим, энергомеханический завод в Зугрэсе специализировался на производстве тяжелых кранов для атомной и гидроэнергетики, промышленно-гражданского строительства, а также кранового оборудования для портов, оборудования для горно-металлургической и коксохимической отраслей.