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Глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в захисті від російської агресії

Автор: Инна Собора

Глава Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони України Андрій Таран провели телефонні переговори. США пообіцяли підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це Остін написав у своєму Twitter.

Глава Пентагону заявив про прихильність зміцненню збройних сил України з метою протистояння РФ.

"Продуктивний дзвінок сьогодні моєму українському колезі Андрію Тарану. США непохитні в своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України і віддані створенню потенціалу для захисту від російської агресії", - написав Остін.

Нагадаємо, раніше Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні.

РБК-Україна писало, що у військовому бюджеті США на поточний рік закладено 275 мільйонів доларів на допомогу Україні - на 25 мільйонів більше, ніж у минулому.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що нова адміністрація США буде більш активною у питаннях України.

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