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Глава Пентагона пообещал Украине поддержку в защите от российской агрессии

Автор: Инна Собора

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Андрей Таран провели телефонные переговоры. США пообещали поддержку Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом Остин написал в своем Twitter.

Глава Пентагона заявил о приверженности укреплению вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ.

"Продуктивный звонок сегодня моему украинскому коллеге Андрею Тарану. США непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и привержены созданию потенциала для защиты от российской агрессии", - написал Остин.

Напомним, ранее Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине.

РБК-Украина писало, что в военном бюджете США на текущий год заложено 275 миллионов долларов на помощь Украине - на 25 миллионов больше, чем в прошлом.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкивоенная помощь
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