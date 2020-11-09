Глава Офісу президента Єрмак захворів COVID-19

Глава Офісу президента Андрій Єрмак захворів COVID-19. Він піде на самоізоляцію та буде продовжувати роботу.

Про це Єрмак повідомив у своєму Facebook.

"Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально. На цьому тижні запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім", - написав глава ОП.

Він запевнив, що не збирається зменшувати робочий темп.

"Андрій Борисович також йде на самоізоляцію і буде працювати дистанційно", - розповів РБК-Україна радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Якщо переговори на цьому тижні не відбудуться - точно не з моєї вини. Друзі, закликаю всіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів COVID-19. Глава держави зазначив, що отримав позитивний результат попри всі карантинні заходи.

Як писало РБК-Україна, в серпні стало відомо, що син Зеленського перехворів коронавірусом.

На початку літа захворіла і дружина президента Олена Зеленська.

Крім того, в кінці жовтня захворіли і два заступники голови ОП - Юлія Ковалів і Андрій Смирнов.