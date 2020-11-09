Глава Офиса президента Ермак заболел COVID-19

Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию и будет продолжать работу.

Об этом Ермак сообщил в своем Facebook.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем", - написал глава ОП.

Он заверил, что не собирается сбавлять рабочий темп.

"Андрей Борисович также уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно", - рассказал РБК-Украина советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине. Друзья, призываю всех: не допускайте небрежного отношения к карантинным правилам", - заявил Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства отметил, что получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.

Как писало РБК-Украина, в августе стало известно, что сын Зеленского переболел коронавирусом.

В начале лета заболела и жена президента Елена Зеленская.

Кроме того, в конце октября заболели и два заместителя главы ОП - Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.