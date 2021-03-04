Голова МЗС Словаччини вибачився за скандальний жарт прем'єра про Закарпаття

Корчок розповів, що спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебой.

"Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав міністр.

Також прем'єр Ігор Матович прокоментував на своїй сторінці у Facebook скандал з жартом.

"Я ніколи не повірив би, скільки ненависті може викликати одна смілива купівля (вакцини, - ред.) лише тому, що, як кажуть, вона була здійснена не по ту сторону азимута", - написав він.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".