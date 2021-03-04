RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голова МЗС Словаччини вибачився за скандальний жарт прем'єра про Закарпаття

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття. Прем'єр-міністр цієї країни раніше пожартував про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Про це Корчок написав на своїй сторінці в Facebook.

Корчок розповів, що спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебой.

"Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав міністр.

Також прем'єр Ігор Матович прокоментував на своїй сторінці у Facebook скандал з жартом.

"Я ніколи не повірив би, скільки ненависті може викликати одна смілива купівля (вакцини, - ред.) лише тому, що, як кажуть, вона була здійснена не по ту сторону азимута", - написав він.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".

Нагадаємо, Україна вимагала вибачень від прем'єра Словаччини за "жарт" про Закарпаття.

Зокрема, голова українського МЗС Дмитро Кулеба різко прокоментував "жарт" Матовича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СловаччинаЗакарпаття
Читайте також
"Закарпаття в обмін на вакцину від РФ". Всі подробиці скандалу через "жарт" прем'єра Словаччини
Посол України відвідав МЗС Словаччини в зв'язку з заявами прем'єра Матовича
Прогноз погоди