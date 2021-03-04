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Голова МЗС Словаччини вибачився за скандальний жарт прем'єра про Закарпаття

Новость на русском → Братислава, Четвер 04 березня 2021 08:55
Голова МЗС Словаччини вибачився за скандальний жарт прем'єра про Закарпаття Фото: Іван Корчок (flickr com)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття. Прем'єр-міністр цієї країни раніше пожартував про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Про це Корчок написав на своїй сторінці в Facebook.

Корчок розповів, що спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебой.

"Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав міністр.

Також прем'єр Ігор Матович прокоментував на своїй сторінці у Facebook скандал з жартом.

"Я ніколи не повірив би, скільки ненависті може викликати одна смілива купівля (вакцини, - ред.) лише тому, що, як кажуть, вона була здійснена не по ту сторону азимута", - написав він.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".

Нагадаємо, Україна вимагала вибачень від прем'єра Словаччини за "жарт" про Закарпаття.

Зокрема, голова українського МЗС Дмитро Кулеба різко прокоментував "жарт" Матовича.

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