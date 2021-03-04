Глава МИД Словакии извинился за скандальную шутку премьера о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье. Премьер-министр этой страны ранее пошутил об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину.

Об этом Корчок написал на своей странице в Facebook .

Корчок рассказал, что общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал министр.

Также премьер Игорь Матович прокомментировал на своей странице в Facebook скандал с шуткой.

"Я никогда не поверил бы, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка (вакцины, - ред.) только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута", - написал он.

Ранее премьер-министр Словакии заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович сразу же отметил, что это была "шутка".