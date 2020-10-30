Глава КСУ заявив, що не спілкувався з Зеленським після рішення по е-деклараціям

Глава Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький не спілкувався з президентом Володимиром Зеленським після скандального рішення КСУ про скасування е-декларування. Він заявив, що спілкувався з президентом лише після того, як був обраний главою КСУ 17 вересня 2019 року.

Про це Тупицький заявив на брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи була розмова у нього з президентом після прийняття рішення КСУ по декларуванню, Тупицький заявив "ні, по цій справі не було".

"У мене по антикорупційному законодавству розмов з президентом не було. Після рішення по 366-й і по іншим я з президентом України не спілкувався", - сказав Тупицький.

Він додав, що зустріч між ним і Зеленським повинна була відбутися.

"Суд делегував мене, дав мені завдання зустрітися з главою держави", - повідомив глава КСУ.

Раніше в коментарі РБК-Україна прес-секретар глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський вже розмовляв з главою КСУ після прийняття одіозного рішення. Рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони приймалися з урахуванням цієї розмови.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування.

Вчора, 29 жовтня, Зеленський провів екстрене засідання РНБО. За підсумками засідання президент вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким припиняються повноваження всіх діючих суддів КСУ.

Також РБК-Україна писало, що Тупицький вважає, що законопроект Зеленського по КСУ має ознаки конституційного перевороту.