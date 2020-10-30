Зеленський мав розмову з главою КСУ після прийняття рішення по е-деклараціям

Президент Володимир Зеленський мав розмову з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Вона відбулася після прийняття судом рішення про скасування е-декларування.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар глави держави Юлія Мендель.

"Президент уже мав розмови з головою Конституційного суду після прийняття одіозного рішення КС, що несе загрози національній безпеці. Усі важливі питання були обговорені і рішення, ініційовані президентом та підтримані РНБО та Кабінетом міністрів, приймалися з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким", - розповіла вона.

Своєю чергою глава КСУ у ході брифінгу заявив, що суд хоче поспілкуватися з главою держави.

"Ми хочемо поспілкуватися із президентом України в тому форматі, як він визначиться. Треба прибрати цей штучний конфлікт", - сказав він.

Нагадаємо, Тупицький заявив, що Конституційний суд України може розсекретити службові документи для журналістських розслідувань.

Як писало РБК-Україна, глава КСУ заявив, що законопроект президента Володимира Зеленського, який пропонує звільнити суддів КСУ після скандальних рішень щодо декларування, має ознаки конституційного перевороту.

Зазначимо, Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, згідно з яким припиняються повноваження усіх чинних суддів Конституційного суду України. Законопроект внесено після рішень КСУ 27 жовтня.