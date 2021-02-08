У генпрокурора не виключають продовження відсторонення Тупицького

Відсторонення Олександра Тупицького від посади голови Конституційного суду можуть продовжити. В Офісі генерального прокурора не виключають такої можливості.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

Як відомо, 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ на 2 місяці. Це рішення пов'язане з притягненням голови Конституційного суду до кримінальної відповідальності.

"Офіс генпрокурора не виключає такої можливості (продовження відсторонення голови КСУ - ред.), оскільки зараз проведені не всі слідчі дії", - сказав співрозмовник видання.

Питання продовження терміну відсторонення Тупицького від посади буде розглянуто при продовженні строку досудового розслідування.

Нагадаємо, в середині січня Держбюро розслідувань повідомило Тупицкому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Як розповіли в КСУ, незважаючи на відсторонення від посади, Тупицький продовжує працювати з документами, але віддалено.

Додамо, Тупицький просив Верховний суд скасувати указ Зеленського про його відсторонення від посади, але отримав відмову.