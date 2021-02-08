У генпрокурора не исключают продления отстранения Тупицкого

Отстранение Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда могут продлить. В Офисе генерального прокурора не исключают такой возможности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Вопрос продления срока отстранения Тупицкого от должности будет рассмотрен при продлении срока досудебного расследования.

"Офис генпрокурора не исключает такой возможности (продления отстранения главы КСУ - ред.), поскольку сейчас проведены не все следственные действия", - сказал собеседник издания.

Как известно, 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца. Это решение связано с привлечением главы Конституционного суда к уголовной ответственности.