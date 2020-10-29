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Дії КСУ дають привід вважати, що є план для підриву державності України, - Данілов

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 19:47
Дії КСУ дають привід вважати, що є план для підриву державності України, - Данілов Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Дії Конституційного суду говорять про наявність плану проти України. Він спрямований на руйнування української державності.

Про це заявив глава РНБО Олексій Данілов під час екстреного засідання Ради.

"Рішення КСУ дає вагомі причини вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності", - сказав Данілов.

Також Данілов згадав, що Конституційний суд вже ухвалював рішення проти антикорупційної системи, коли скасував покарання за незаконне збагачення.

"КСУ затвердив персонально вмотивовані рішення щодо антикорупційних органів. 27 жовтня КСУ фактично ліквідував е-декларування. Таке рішення має ряд катастрофічних наслідків для України як у внутрішньому, так і у зовнішньому вимірі. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин з Євросоюзом і евроантлатическим співтовариством", - підкреслив Данілов.

Зазначимо, у представництві ЄС в Україні заявили, що рішення Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України, зокрема перед Євросоюзом. А що надається Україні допомогу пов'язана з незалежною та ефективною роботою антикорупційних структур.

Нагадаємо, цього тижня КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Також суд заблокував роботу НАПК та системи електронного декларування.

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