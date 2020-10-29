ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 22:57
ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда Фото: КСУ (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Следственный Государственного бюро расследований вызвал главу Конституционного суда Украины для допроса. Он запланирован на 2 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава КСУ на причатсность к совершению преступлений в составе преступной организации.

"Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Вскоре в СНБО заявили, что действия Конституционного суда говорят о наличии плана против Украины.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений по декларированию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины
NEWS
ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
Инна Собораредактор ленты новостей ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда
DAILY
Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вице-премьер Олег Уруский: У Украины нет никакой необходимости в ядерном оружии