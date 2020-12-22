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Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19, - Зеленский

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 21:39
Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины от коронавируса. Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал на странице в Twitter.

Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал он.

Другие подробности разговора двух президентов пока не сообщаются.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина не попала в список стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, но он считает, что США и Великобритания могли бы повлиять на это.

Как заявляли в Кабмине, первые дозы вакцины от коронавируса Украина планирует получить уже в феврале 2021 года, а большую партию рассчитывают получить в марте.

Добавим, сегодня в Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса. Минздрав определил этапы вакцинации, а также категории лиц, которых будут вакцинировать от коронавируса.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон вакцина от коронавируса
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