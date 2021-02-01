Фракція "Слуга народу" збирається розглянути можливе виключення Дубінського

Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Представники фракції обговорять можливе виключення зі складу народного депутата Олександра Дубинського.
Про це написав на своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Качура.
Засідання фракції відбудеться о 18:00. Народні обранці розглянуть головні законопроекти, які будуть розглядатися ВРУ на пленарному тижні, зокрема законопроект про систему громадського здоров'я № 4142.
А також в порядку денному питання щодо відставки голови аграрного комітету Миколи Сольского і оголошення результатів голосування про можливе виключення зі складу фракції Олександра Дубинського.
Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрічалася з фракцією "Слуга народу" через внесення нардепа Олександра Дубінського до санкційного списку.
Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти кількох українців, в тому числі нардепа Дубінського.
РБК-Україна писало, що "Слуга народу" на засіданні фракції так і не вирішила, що з ним робити.