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Фракция "Слуга народа" собирается рассмотреть возможное исключение Дубинского

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Представители фракции обсудят возможное исключение из состава народного депутата Александра Дубинского.

Об этом написал на своем Telegram-канале народный депутат Александр Качура.

Заседание фракции состоится в 18:00. Народные избранники рассмотрят главные законопроекты, которые будут рассматриваться ВРУ на пленарной неделе, в частности законопроект о системе общественного здоровья № 4142.

А также в повестке дня вопрос относительно отставки главы аграрного комитета Николая Сольского и объявление результатов голосования о возможном исключении из состава фракции Александра Дубинского.

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин встречалась с фракцией "Слуга народа" из-за внесения нардепа Александра Дубинского в санкционный список.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против нескольких украинцев, в том числе нардепа Дубинского.

РБК-Украина писало, что "Слуга народа" на заседании фракции так и не решила, что с ним делать.

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