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Евросоюз снова продлил экономические санкции против России из-за Крыма

Новина українською → Брюссель, Четверг 10 декабря 2020 20:43
Евросоюз снова продлил экономические санкции против России из-за Крыма Фото: флаг Евросоюза (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Об этом сообщил журналист Рикард Жозвяк.

Это решение было принято на саммите стран Евросоюза. Его оформят в документ уже на следующей неделе.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Отметим, что персональные санкции против России за агрессию против Украины были продлены Европейским союзом в начале сентября 2020 года. Санкции продлили на полгода.

Кроме того, в октябре ЕС согласовал введение санкции против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом.

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