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ЄС готує санкції проти Росії за поширення фейків

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 30 листопада 2020 17:32
ЄС готує санкції проти Росії за поширення фейків Фото: санкції проти Росії (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія готується запропонувати, щоб Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків. З початку моніторингу зафіксовано понад 10 000 фактів прокремлівської дезінформації.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на проект документа, який є у розпорядженні редакції.

Повідомляється, що Єврокомісія має намір наступного тижня подати План дій європейської демократії. У ньому говориться, що Євросоюз зобов'язаний більш системно використовувати весь спектр інструментів в боротьбі з іноземним втручанням.

"Можливі способи реалізації цього варіюються від публічного виявлення часто використовуваних методів (щоб зробити їх непридатними для експлуатації) до накладення санкцій після повторних порушень", - йдеться в документі.

Також у ньому йдеться, що дезінформація може стати зброєю, і певні треті країни, зокрема Росія і Китай, раніше брали участь в поширенні фейків про COVID‑19 в Євросоюзі та по всьому світу, щоб "поліпшити власний імідж".

Крім того, у Плані дій є інформація про те, що оперативна група East StratCom на сьогодні виявила понад 500 прикладів російської дезінформації про COVID-19 у цьому році та понад 10 000 прикладів фейків Кремля з початку моніторингу в 2015 році.

Також пропонується посилити правила ЄС для онлайн-платформ, які можуть використовувати для розповсюдження фейків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС продовжить санкції проти Росії за агресію проти України на півроку.

Також стало відомо, що США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2".

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