Путін сумнівається в можливості світової війни. Але є загроза боротьби "всіх проти всіх"

Президент Росії Володимир Путін сумнівається в можливості нової світової війни. При цьому на сьогодні є загроза того, що світ звалиться в боротьбу "всіх проти всіх".

Про це він заявив на форумі в Давосі, який проходить в онлайн-режимі.

За його словами, на сьогодні відбувається ослаблення міжнародних інститутів і деградує система глобальної безпеки. Він зазначив, що угода Росії ти США продовжити дію Договору про стратегічні та наступальні озброєння - це позитивний сигнал.

"Тим не менш суперечності все-таки закручуються. Як відомо, неготовність і нездатність вирішувати такі проблеми по суті в XX столітті обернулися катастрофою Другої світової війни. Звичайно, зараз такий глобальний гарячий конфлікт, сподіваюся, у принципі не можливий. Дуже на це сподіваюся. Він означав би кінець цивілізації", - зазначив Путін.

Він також підкреслив, що ситуація може розвиватися непередбачувано і некеровано.

"Є ймовірність зіткнутися з цим зривом у світовому розвитку, що загрожує боротьбою всіх проти всіх. Спробами вирішити назрілі протиріччя через пошуки внутрішніх і зовнішніх ворогів з руйнуванням не тільки традиційних цінностей, але і базових свобод, включаючи право вибору та недоторканність приватного життя", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський порівняв СРСР з нацистською Німеччиною, на що Путін відповів, що ці заяви негативно позначаться на ставленні до Зеленського.

А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про небезпеку розпаду світу на дві частини через домінування Китаю і США.