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У Путіна і Байдена розбіжності щодо Донбасу. Формат "Волкер-Сурков" не обговорювався

Новость на русском → Москва, Середа 27 січня 2021 14:09
У Путіна і Байдена розбіжності щодо Донбасу. Формат "Волкер-Сурков" не обговорювався Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін і американський лідер Джо Байден по-різному дивляться на проблему Донбасу. У них серйозні розбіжності з цього питання.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

За його словами, через це Москва і Вашингтон використовують різні формулювання щодо того, що відбувається на Донбасі.

"Використані фрази саме відображають позицію сторін, і, звичайно, різниця у викладі говорить про серйозні розбіжності на цей рахунок", - відповів Пєсков на питання, чому Кремль використовує фразу "внутрішньоукраїнський конфлікт".

Він також негативно відповів на запитання, чи обговорювали сторони поновлення контактів з Донбасу на рівні своїх представників. Раніше в цьому форматі зустрічалися колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер і колишній помічник президента Росії Владислав Сурков.

"Ні, в деталі не вдавалися", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше в українській делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) заявили, що Путін не готовий закінчити війну на Донбасі.

У той же час президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Джо Байден призначить нового спецпредставника.

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