Ще два роки випробувань. Криза у сфері туризму триватиме до 2023 року

Туристична галузбь постраждала чи не найбільше від пандемії. Про її відновлення можна говорити не раніше 2023 року.

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" .

За його словами, на початку пандемії прогнозувалось, що сфера креативних індустрій та культури зазнає найбільше збитків.

"За прогнозами туристичної галузі, криза буде до 2023 року. Про відновлення можна говорити наприкінці 2023 року. Попереду щонайменше два роки випробувань", - заявив він.

Найбільше постраждали такі галузі: туризм, туристичні агенства та кінотеатри, додав він.