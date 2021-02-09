Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года

Туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. Об ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" .

По его словам, в начале пандемии прогнозировалось, что сфера креативных индустрий и культуры понесет больше всех убытков.

"По прогнозам туристической отрасли, кризис будет до 2023 года. О восстановлении можно говорить в конце 2023 года. Впереди как минимум два года испытаний", - заявил он.

Больше всего пострадали такие отрасли: туризм, туристические агентства и кинотеатры, добавил он.