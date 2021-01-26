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Коли відновляться міжнародні авіаперевезення: Криклій назвав терміни і умови

Новость на русском → Київ, Вівторок 26 січня 2021 08:13
Коли відновляться міжнародні авіаперевезення: Криклій назвав терміни і умови Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитись з 2023 року. Цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, в 2020 році Україна вийшла на менш ніж третину - 28% обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року. Криклій говорить, що очікування і прогнози постійно змінюються.

"Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року", - зазначив він.

Він нагадав, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації.

"Вже у 2022 році - приблизно на три чверті, і тоді вже у 2023 році за такими прогнозами повністю відновимо той обсяг, який був до пандемії", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що уряд не планує запроваджувати обмеження на міжнародні авіасполучення. Рейси в інші країни здійснюватимуть у звичайному режимі.

Також Україна поки що не планує забороняти авіасполучення з Британією через виявлення нової мутації коронавірусу.

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