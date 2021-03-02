ЄС запускає програму підтримки економічного розвитку Донбасу

Європейський союз розпочинає нову програму підтримки економічного розвитку Донбасу. Запуск програми очікується в цьому році.

Про це на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"ЄС надав значну підтримку Україні для пом'якшення впливу конфлікту. І цього року ми починаємо нову програму для підтримки економічного розвитку і надання державних послуг у цьому регіоні", - заявив Мішель.

Нагадаємо, раніше Мішель заявив, що на Донбасі продовжують гинути люди.

"Ми на Європейському континенті в 2021 році. І тут війна. Це реальність, за яку соромно", - заявив він і додав, що позиція ЄС щодо підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України є незмінною.

Крім того, він підкреслив, що Росія є стороною війни на Донбасі, а не посередником у врегулюванні конфлікту.

"Росія не проявила тих позитивних кроків, які зробила Україна для впровадження мінських угод. І саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - зазначив Мішель.