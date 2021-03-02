ЕС запускает программу поддержки экономического развития Донбасса

Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса. Запуск программы ожидается в этом году.

Об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта. И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе", - заявил Мишель.

Напомним, ранее Мишель заявил, что на Донбассе продолжают гибнуть люди.

"Мы на Европейском континенте в 2021 году. И здесь война. Это реальность, за которую стыдно", - заявил он и добавил, что позиция ЕС относительно поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является неизменной.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия является стороной войны на Донбассе, а не посредником в урегулировании конфликта.

"Россия не проявила тех позитивных шагов, которые сделала Украина для внедрения минских соглашений. И именно поэтому наши экономические санкции против России останутся. Россия является частью этого конфликта, а не посредником", - отметил Мишель.